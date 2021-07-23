В Березняковском улетела в кювет иномарка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 23 июня, в Березняковском микрорайоне Тюмени опрокинулся в кювет автомобиль Ford Focus. В машине ехали водитель и двое пассажиров, мужчина и женщина. Пострадал один пассажир, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как выяснилось, 43-летний водитель автомобиля Ford Focus находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1, 24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что с женой и другом они выпивали в поселке Комарово, жена под утро сказала ехать к теще, тещи дома не оказалось и все трое поехали домой, по дороге машина съехала в кювет. Ранее водитель грубых нарушений ПДД не совершал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.