На трассе Тюмень — Омск грузовик сбил вышедшего из авто мужчину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 23 июля, на 11-м километре трассы Тюмень — Омск грузовик насмерть сбил пешеход.

В районе проведения строительных работ на 11-м километре в кювет съехал автомобиль Hyundai, водитель и пассажир которого, предварительно, находились в состоянии опьянения. Пассажир автомобиля вышел на проезжую часть, чтобы попросить дорожных рабочих помочь вытащить машину из кювета. Он был сбит грузовиком. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель автомобиля Hyundai находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1, 28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его доставили в наркологическое учреждение для проведения медицинской экспертизы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.