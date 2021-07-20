В Тюмени задержали сбытчиков у тайника с крупной партией наркотиков

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Тюменские силовики задержали двух местных жителей в лесополосе вблизи Тюмени, когда они пришли забрать закладку из тайника.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по полученной оперативной информации о тайнике с наркотиками организовали в лесополосе вблизи областного центра засаду. "Более двух суток наркополицейские совместно с бойцами спецподразделения ГРОМ ожидали злоумышленников в месте предполагаемой закладки. В результате проведённой спецоперации правоохранители задержали двоих местных жителей 25 и 26 лет сразу после того, как они забрали "товар"", - сообщили в областной полиции.

У задержанных при понятых изъяли сверток с белым порошком, блокноты с записями и другие предметы, важные для расследования преступления. Экспертиза установила, что в свертке был метилэфедрон массой почти 200 граммов (около 400 тыс доз). Молодые люди рассказали, что должны были забрать наркотик, расфасовать его на разовые дозы и сделать новые закладки.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконном сбыте наркотиков (ст. 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ). Мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны, активно сотрудничают со следствием и показывают места, где ранее делали тайники. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в пресс-службе полиции.