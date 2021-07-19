В Исетском районе нашли гранату времен Первой мировой войны

В Исетском районе Тюменской области сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН идентифицировали и уничтожили гранату Миллса времен Первой мировой войны. Опасную находку сделали местные жители.
"Специалисты группы разминирования Росгвардии обследовали подозрительный предмет и определили, что это британская боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
Взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд.
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