В Исетском районе нашли гранату времен Первой мировой войны

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В Исетском районе Тюменской области сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН идентифицировали и уничтожили гранату Миллса времен Первой мировой войны. Опасную находку сделали местные жители.

"Специалисты группы разминирования Росгвардии обследовали подозрительный предмет и определили, что это британская боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд.