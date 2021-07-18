Подросток попал в ДТП на питбайке, не уступив дорогу мотоциклу

Фото - https://vk.com/gibdd72

Подросток на питбайке (спортивный мини-мотоцикл) в Каскаде пострадал в ДТП, не уступив дорогу мотоциклу BMW, двигавшемуся по главной.

"В селе Каскара Тюменского района на перекрестке ул.Садовой и Фабричной столкнулись питбайк и мотоцикл BMW. Предварительно, 15-летний подросток на питбайке выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив мотоциклиста", - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Юный водитель питбайка получил травму ноги. Отец подростка рассказал автоинспекторам, что питбайк сыну купили весной, раньше он не ездил по поселку. По техническим характеристикам этот вид транспорта не предназначен для езды по дорогам общего пользования, считается спортивным инвентарем.

Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в пресс-службе ГИБДД.