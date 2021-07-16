На улице Циолковского трактор сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП с пешеходом произошло сегодня, 16 июля, в Тюмени в восьмом часу утра. 32-летняя женщина была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Циолковского, 11. Водитель уехал с места аварии.
Автоинспекторы выяснили, что на женщину наехал трактор, его обнаружили во дворе дома по улице Циолковского, 7. Предварительно, трактор ехал с опущенным ковшом, а пешеход во время перехода разговаривала по мобильному телефону. 51-летний тракторист пояснил, что не заметил человека на переходе.
Женщина получила тяжелые повреждения, доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствования тракториста на алкоголь, он трезв, ранее за грубые нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.
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