На улице Циолковского трактор сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходом произошло сегодня, 16 июля, в Тюмени в восьмом часу утра. 32-летняя женщина была сбита на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Циолковского, 11. Водитель уехал с места аварии.

Автоинспекторы выяснили, что на женщину наехал трактор, его обнаружили во дворе дома по улице Циолковского, 7. Предварительно, трактор ехал с опущенным ковшом, а пешеход во время перехода разговаривала по мобильному телефону. 51-летний тракторист пояснил, что не заметил человека на переходе.

Женщина получила тяжелые повреждения, доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствования тракториста на алкоголь, он трезв, ранее за грубые нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.