Моор посоветовал тобольскому депутату уйти в отставку

Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин 13 июля, находясь за рулем своего "Мерседеса", сбил инспектора ДПС и скрылся с места происшествия. Губернатор Александр Моор на страницах в соцсетях сообщил, что Вакарина исключили из рядов "Единой России" и посоветовал депутату подать в отставку:

Тюменскую область накануне "прославил" депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин. Сейчас идет разбирательство по факту ДТП с его участием. Возбуждено уголовное дело. Г-на Вакарина исключили из партии "Единая Россия". Но Сергей Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку. Поддерживаю мнение коллег из партии "Единая Россия", что разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.

Уголовное дело на гражданина было заведено 14 июля, обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено 15 июля. Решается вопрос об аресте. Следствие проводит необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщилив Следкоме.