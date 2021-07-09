Жителя Вагайского района обязали возместить 830 тысяч рублей за незаконно вырубленный лес

Жителю Вагайского района за незаконную рубку леса осудили на 3 года лишения свободы условно и обязали возместить нанесенный государству ущерб.

Как установлено судом, мужчина с июня по июль 2019 года при помощи наемных рабочих, не осведомленных о преступных намерениях, вырубил более 380 берез и осин в Вагайском сельском участковом лесничестве. Общий размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 830 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, лишил его специального права заниматься деятельностью по заготовке древесины на срок 2 года. В целях полного возмещения ущерба сохранен арест, наложенный на квартиру мужчины и телефон, сообщили в облпрокуратуре.