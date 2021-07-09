Жителя Вагайского района обязали возместить 830 тысяч рублей за незаконно вырубленный лес

14:42 09 июля 2021
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Жителю Вагайского района за незаконную рубку леса осудили на 3 года лишения свободы условно и обязали возместить нанесенный государству ущерб.

Как установлено судом, мужчина с июня по июль 2019 года при помощи наемных рабочих, не осведомленных о преступных намерениях, вырубил более 380 берез и осин в Вагайском сельском участковом лесничестве. Общий размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 830 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, лишил его специального права заниматься деятельностью по заготовке древесины на срок 2 года. В целях полного возмещения ущерба сохранен  арест, наложенный на квартиру мужчины и телефон, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: Вагайский район , охрана лесов , прокуратура , суд , уголовная ответственность , чёрный лесоруб , штрафы
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