13 лесных пожаров действует в Тюменской области

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро 9 июля, на землях лесного фонда в регионе действует 13 пожаров на площади, пройденной огнем 706 га.
За минувшие сутки возникло 10 природных пожаров: 8 лесных на 71,5 га, и 2 ландшафтных на 27 га. Ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 47,6 га и 1 ландшафтный на 15 га. Еще два ландшафтных пожара продолжают гореть, сообщили в Оперштабе.
Напомним, по 10 июля в регионе установлен особый противопожарный режим. Посещение лесов, разведение огня, в том числе на приусадебных и дачных участках, под запретом.
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