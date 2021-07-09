13 лесных пожаров действует в Тюменской области

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро 9 июля, на землях лесного фонда в регионе действует 13 пожаров на площади, пройденной огнем 706 га.

За минувшие сутки возникло 10 природных пожаров: 8 лесных на 71,5 га, и 2 ландшафтных на 27 га. Ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 47,6 га и 1 ландшафтный на 15 га. Еще два ландшафтных пожара продолжают гореть, сообщили в Оперштабе.

Напомним, по 10 июля в регионе установлен особый противопожарный режим. Посещение лесов, разведение огня, в том числе на приусадебных и дачных участках, под запретом.