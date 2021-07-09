Тюменца, захватившего в банке заложников, проверят на вменяемость

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32-летний тюменец, захвативший 7 июля заложников в банке и требовавший деньги, находится под стражей и ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщили в СКР по Тюменской области.

Проводится комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств преступления. "По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины на момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте регионального СК.