Тюменца, захватившего в банке заложников, проверят на вменяемость

09:24 09 июля 2021
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Фото - https://tyumen.sledcom.ru

32-летний тюменец, захвативший 7 июля заложников в банке и требовавший деньги, находится под стражей и ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщили в СКР по Тюменской области.

Проводится комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств преступления. "По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины на момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте регионального СК.

Теги: заложники , психические расстройства , СКР , уголовная ответственность
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