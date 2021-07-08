Пассажира рейса Москва—Тюмень оштрафовали за хулиганство на борту самолета

Во время полета мужчина выражался нецензурной бранью, разговаривая с бортпроводниками, и мешал остальным пассажирам. На замечания пассажир не реагировал, сообщили в транспортной полиции.

Инцидент произошел вечером 7 июля. По прибытии в аэропорт "Рощино" самолета рейса "Москва - Тюмень" к трапу вызвали сотрудников транспортной полиции.

Нарушителем порядка оказался 39-летний житель Нефтеюганска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Для привлечения к ответственности его препроводили в дежурную часть и составлили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).