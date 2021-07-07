В СКР завели уголовное дело о захвате заложников в тюменском банке

Уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков Тюмени расследуют в региональном СКР.

Сообщение о захвате заложников в одном из отделений банка в полицию поступило в 9:20. По версии следствия, захватчик 1988 года рождения выдвинул требование о 15 миллионах рублей. В 11:52 злоумышленник был задержан, никто не пострадал.

Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных действий, устанавливаются обстоятельств преступления. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления, сообщили в пресс-службе ведомства.