В тюменском банке, где посетитель потребовал у сотрудников деньги, работают силовики

В офисе Сбербанка на Червишевском тракте, где сегодня посетитель потребовал денег у сотрудников, угрожая опасным предметом в сумке, работают представители Следственного комитета и других силовых структур.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками УМВД во взаимодействии с Росгвардией и ФСБ региона при выходе из здания злоумышленник в 11:52 был задержан бойцами СОБР и передан полиции. Пострадавших нет. После его задержания помещение банка обследовали кинологи со служебными собаками, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении МВД России. Место происшествия оцеплено.

Сообщение о том, что в отделение банка на Червишевском тракте мужчина заявил, что у него в сумке опасный предмет, и потребовал денег в полицию поступило в 9:20. В офисе находились двое сотрудников.