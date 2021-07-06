В Тюмени мужчину оштрафовали на 600 тысяч рублей за контрафактный алкоголь и табак

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего мигранта. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенное в особо крупном размере).

12 ноября 2020 года сотрудники полиции в одном из гаражей по улице 30 лет Победы и в кузове автомобиля-фургона изъяли более 7,4 тыс. бутылок водки, коньяка, виски, кальвадоса, а также 788 пачек сигарет различных наименований. Общая стоимость контрафактной продукции, которую хранил молодой человек, составила более 1 млн рублей.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства. Алкоголь по решению суда будет уничтожен.