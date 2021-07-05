На озере Чистом погиб 12-летний мальчик

В Тюмени следователи устанавливают причины гибели ребенка на воде. Трагедия произошла вчера, 4 июля, на озере Чистое, расположенном вблизи СНТ "Липовый остров".

Во время купания в водоеме 12-летний мальчик резко скрылся под водой. Исчезновение ребенка заметили его родители, отдыхавшие на берегу.

"Горожане извлекли несовершеннолетнего из воды, однако оперативно проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата. Мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Установлено, что ребенок купался в несанкционированном для купания месте.