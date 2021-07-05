Тюменку будут судить за хищение маткапитала на несуществующего ребенка

14:55 05 июля 2021
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Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется  в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении дочери и  через портал госуслуг обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С июля по сентябрь 2020 года женщина обманным путем получила более 200 тыс. рублей на несуществующую дочь.

Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

Теги: материнский капитал , мошенничество
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