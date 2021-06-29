В Тюменской области на озере обнаружили мертвых пеликанов

10:55 29 июня 2021
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В государственном природном заказнике федерального значения "Белоозерский" на озере Большое Белое Армизонскиого района 28 июня обнаружено 40 мертвых краснокнижных пеликанов (кудрявых).

Сейчас Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление ветеринарии Тюменской области, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, департаменте недропользования Тюменской области проводят необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле прокурора Тюменской области Владислава Московских, сообщили в прокуратуре.

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