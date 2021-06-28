В Тюмени 10-летняя девочка травмировалась на детской площадке

В воскресенье, 27 июня, к упавшей на детской площадке 10-летней девочке спешила бригада скорой, чтобы как можно быстрее начать оказывать ей помощь. Происшествие случилось на глазах у гуляющей неподалеку женщины, которая и вызвала медиков. По ее словам, в результате травмы у пострадавшей пошла кровь из носа.

"Все произошло при мне: девочка забралась на баскетбольное кольцо и упала оттуда, ударившись головой об асфальт. Родителей рядом нет, поэтому я останусь с ней до прибытия медицинских работников. Сейчас она в сознании, сидит", – сообщила очевидец диспетчеру скорой медицинской помощи.

Оперативно прибывшая бригада диагностировала у пациентки подозрение на сотрясение головного мозга, закрытые переломы шейного отдела позвоночника и правой локтевой кости. Медики сработали четко и быстро: провели обезболивание, наложили фиксирующий воротник Шанца и на носилках перенесли ребенка в салон автомобиля скорой, где продолжили оказание помощи. После этого пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Если ребёнок упал с высоты, специалисты скорой помощи советуют очевидцам не поднимать ребенка рывком и не трясти, а действовать максимально аккуратно и бережно: исключить резкие движения головы, конечностей, туловища.

Медики также рассказали, что тампонировать носовой ход ватой категорически не рекомендуется. Для этого лучше использовать бинт, конец которого остается снаружи: это необходимо для безопасности и быстрого извлечения.

"Вата раздражает слизистую оболочку носа, и человек непроизвольно начинает чихать. При резком вдохе кусочек ваты может оторваться и уйти глубже в носовой ход, в последующем его придется извлекать специальными инструментами. Или еще хуже: при попадании ваты на голосовую щель есть риск подавиться или вообще задохнуться. Не нужно так рисковать и подвергать себя опасности", – рассказывает врач скорой медицинской помощи.

При носовом кровотечении сядьте, наклонившись вперед. Нельзя лежать или запрокидывать голову назад, так как это может привести к опасным ситуациям: когда кровь течет по задней стенке глотки, она может случайно попасть в дыхательные пути, человек подавится – и это может стать причиной остановки дыхания.

Останавливайте кровотечение охлаждением: самое простое – приложите к переносице смоченный в воде кусок ткани. Через 20 секунд, максимум минуту кровотечение значительно уменьшится или прекратится полностью. Этим же методом можно уменьшить боль в месте травмы: приложите смоченную ткань или даже бутылку с водой на травмированный участок конечности – ушиб, вывих, перелом.

"При испарении воды с ткани место травмы будет охлаждаться. При этом вода не обязательно должна быть холодной, она может быть температуры окружающей среды", – уточняет врач скорой помощи.

После всех принятых мер по оказанию первой помощи обязательно нужно показать ребенка врачу для исключения черепно-мозговой травмы.