Тоболяка обвиняют в убийстве знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла 22 апреля этого года в микрорайоне Менделеево. Мужчина распивал спиртные напитки в квартире со знакомым.

"В какой-то момент между собутыльниками началась потасовка из-за малозначительного повода. В ходе конфликта обвиняемый нанес побои потерпевшему, после чего схватил нож и не менее трех раз ударил им по телу оппонента. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Злоумышленник был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу. Тоболяк признал свою вину в полном объеме. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.