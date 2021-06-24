Жителя Тюменской области осудили за пьяное ДТП с улетевшим в кювет автомобилем

17:46 23 июня 2021
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Голышмановский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего жителя села Сорочкино Аромашевского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

ДТП случилось вечером 25 апреля 2021 года на 21-м километре автодороги Аромашево —Вагай. Сельский житель  в состоянии опьянения не справился с управлением  Daewoo Nexia GL, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. К месту происшествия подъехал автопатруль ДПС, которому от местных жителей стало известно, что Daewoo  виляет по дороге из стороны в сторону. Сотрудники полиции знали, что водитель привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. И в этот раз от него исходил запах алкоголя. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. 

В 2016 и 2019 годах водитель уже дважды осуждался за управление транспортом в состоянии опьянения к наказаниям, не связанным с лишением свободы. На этот раз суд назначил мужчине 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 8 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

 

 

Теги: ДТП , приговор , пьяные водители
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