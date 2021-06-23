В Тюмени суд рассмотрит уголовное дело о падении башенных кранов на стройке

В Центральный районный суд Тюмени поступили материалы уголовного дела о падении башенных кранов на стройке на улице Тимофея Кармацкого.

Инцидент произошел 2 сентября 2020 года. ООО "Экс-Кран" на основании договоров с застройщиком выполняло работы башенными кранами при возведении многоквартирных домов. В тот день сила ветра составляла более 15 м/с, и два башенных крана ООО "Экс-Кран" упали. При этом один из них задел кран другой организации, который тоже упал. Два машиниста ООО "Экс-Кран" получили тяжкий вред здоровью. Машинист третьего крана по счастливой случайности серьезно не пострадал.

Согласно должностной инструкции специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации башенных кранов ООО "Экс-Кран", не должен допускать в работу башенные краны, если отсутствует другой специалист —ответственный за безопасное производство работ с применением кранов. Также специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации кранов, обязан прекращать работу кранов при скорости ветра свыше 15 м/с.

По версии следствия, в тот день фигурант дела не проверил нахождение на месте указанного специалиста (последний был в отпуске).

Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации башенных кранов ООО "Экс-Кран", обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).