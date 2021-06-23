Тюменка подозревается в убийстве сестры

В Тюмени вчера, 22 июня, днем в квартире дома на улице Одесской было обнаружено тело 48-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство.)

По подозрению в преступлении задержана 56-летняя сестра погибшей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемая у себя в квартире распивала спиртные напитки со свой сестрой. В ходе посиделок между ними произошел конфликт, в результате которого хозяйка квартиры ранила сестру ножом в область груди. От ранения женщина скончалась на месте. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.