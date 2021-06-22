Жителя Заводоуковска осудили за убийство охранника

Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Заводоуковска. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В феврале 2018 года мужчина был осужден по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе ссоры в нетрезвом состоянии он тяжело ранил ножом человека. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

27 февраля 2021 года в селе Падун в состоянии опьянения он в результате внезапно возникших неприязненных отношений нанес в проходной несколько ударов ножом 65-летнему охраннику. В тот же день мужчина скончался в больнице.

Государственное обвинение в суде поддерживал первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Суд согласился с позицией гособвинителя, отменил подсудимому условное осуждение и по совокупности приговоров окончательно назначил к отбытию 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.