Перед судом предстанет тюменец, который угрожал убийством воспитательнице детсада

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Винзили Тюменского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

31 мая этого года он в нетрезвом состоянии пришел за своим 5-летним сыном в детский сад. Воспитатель отказалась отдать ему ребенка. Тогда он стал угрожать женщине убийством, достав тычковый нож.

"Мужчина сотрудниками Росгвардии был доставлен в участковый пункт полиции. Мальчика из детсада забрала мать, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. —Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Вскоре дело рассмотрит суд. Санкция ч.1 ст. 119 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет, лишение свободы на срок 2 лет.