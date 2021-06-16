В Тюмени осудили водителя, который на грузовике повредил надземный переход

Мировой судья Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя АО "Тюменская домостроительная компания". Молодой человек признан виновным в совершении преступления по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, по неосторожности).

Днем 22 января 2021 года водитель грузового автомобиля Shacman ехал с поднятым кузовом и повредил надземный пешеходный переход на развязке улиц Федюнинского —Монтажников в Тюмени.

Размер ущерба, причиненного государственному казенному учреждению Тюменской области "Управление автомобильных дорог", составил более 650 тыс. рублей. Грузовой автомобиль также был поврежден, ущерб составил свыше 66 тыс. рублей.

"Гражданские иски по делу не заявлены. Вопрос о возмещении ущерба потерпевшим урегулирован в ходе расследования. Суд назначил подсудимому 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% ежемесячно из заработной платы в доход государства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.