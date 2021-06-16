В Тюменском районе началась доследственная проверка из-за найденных на берегу озера детских вещей

В Тюменской области организована доследственная проверка по факту обнаружения детских вещей на берегу озера в Тюменском районе. Одежду обнаружили на берегу озера Кривое, расположенного недалеко от деревни Решетниково.

"По данному факту организована и проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Детская одежда принадлежит, предположительно, девочке: шорты темного цвета с розовыми полосками по бокам, светло-розовые шлепанцы, светло-желтого цвета футболка с изображением танцующей балерины, а также рюкзак розового цвета", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Заявлений о розыске на территории Тюменского района о без вести пропавшей несовершеннолетней не поступало. Поисковые и проверочные мероприятия продолжаются.

Не исключается версия, что вещи могут быть забыты.

Следственное управление СКР по Тюменской области обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (3452) 35-38-15, 35-38-13.