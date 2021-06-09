На улице Дружбы ограничили движение из-за пожара на Парфёновском кладбище

В Тюмени в связи с пожаром на Зареченском кладбище ограничено движение транспорта по улице Дружбы от улицы Профсоюзной до улицы Ветеранов труда. Для движения закрыты две полосы движения в одном направлении. В противоположном направлении от улицы Ветеранов труда в сторону улицы Профсоюзной движение осуществляется без ограничений.

"На месте вводимых ограничений работают два наряда ДПС, информируя участников дорожного движения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.