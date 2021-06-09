На улице Дружбы ограничили движение из-за пожара на Парфёновском кладбище

15:11 09 июня 2021
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В Тюмени в связи с пожаром на Зареченском кладбище  ограничено движение транспорта по улице Дружбы  от улицы  Профсоюзной до улицы Ветеранов труда. Для движения закрыты две полосы движения в одном направлении.  В противоположном направлении от улицы Ветеранов труда в сторону улицы Профсоюзной движение осуществляется без ограничений.

 "На месте вводимых ограничений работают два наряда ДПС, информируя участников дорожного движения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

  

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