В Тюмени будут судить водителя, который под наркотиками насмерть сбил 7-летнюю девочку

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Вечером 17 февраля 2021 года мужчина в состоянии наркотического опьянения на Volkswagen Polo с неисправными световыми приборами двигался по улице Избышева. Там он сбил 7-летнюю девочку, переходившую дорогу. С места происшествия он скрылся. Девочка от полученных трав скончалась в больнице.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Он признал вину в ДТП. Вскоре уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.