На улице Охотской сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня в Тюмени в 13:10 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по улице Охотской. Там горел частный жилой дом и надворные постройки. Возникла угроза распространения огня на соседние жилые дома.

"Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений в 13 часов 50 минут пожар был локализован, не допущено перехода огня на соседние строения, — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. — Пожар ликвидирован, на месте ведутся работы по разбору и проливу конструкций. В результате происшествия погибших и пострадавших нет".

Причины пожара и ущерб устанавливаются.