На Лесобазе сгорел двухэтажный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сегодня в 11:55 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании по адресу улица Константина Заслонова, 13.

По сообщениям очевидцев, горела кровля двухэтажного многоквартирного дома и находившиеся поблизости надворные постройки.

"В связи с плотной застройкой деревянных хозяйственных строений огонь быстро распространялся в сторону соседних частных жилых домов. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении сил и средств городских подразделений пожарной охраны по повышенному рангу пожара", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Окрытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору и проливу конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало

Причины пожара и ущерб устанавливаются.