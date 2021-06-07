На Лесобазе сгорел двухэтажный дом

В Тюмени сегодня в 11:55 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании по адресу улица Константина Заслонова, 13.
По сообщениям очевидцев, горела кровля двухэтажного многоквартирного дома и находившиеся поблизости надворные постройки.
"В связи с плотной застройкой деревянных хозяйственных строений огонь быстро распространялся в сторону соседних частных жилых домов. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении сил и средств городских подразделений пожарной охраны по повышенному рангу пожара", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Окрытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору и проливу конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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