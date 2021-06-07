Тюменку осудили за мошенничество с квартирой, которая была в залоге у банка

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В апреле 2016 года тюменка заключила договор купли-продажи своей квартиры с пенсионеркой из Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом она скрыла, что жилое помещение находилось в залоге у банка.

Пожилая женщина передала в счет оплаты жилья более 3,8 млн рублей, которые накопила с супругом за время работы на севере. Однако регистрация перехода права собственности не состоялась — из-за имевшегося обременения. В результате пенсионерка осталась без жилья и без денег.

"Решение суда о взыскании в пользу потерпевшей уплаченных средств так и не было исполнено фигуранткой по делу. Суд назначил подсудимой 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.