Тюменские художники готовят фестиваль городской культуры в речпорту

В Тюмени молодые художники и музыканты обустраивают новое городское пространство на территории речного порта. В конце августа здесь пройдет фестиваль городской культуры ZAKAT/21.
Одно из неиспользуемых складских помещений речпорта в безвозмездное пользование художникам предоставил собственник здания — компания "Брусника". В течение лета арт-группа "Закат", в которой на данный момент состоит более 30 человек, будет готовить на этой площадке выставку современного искусства и фестиваль городской культуры ZAKAT/21, который запланирован на 27–29 августа 2021 года.
В команде фестиваля художники и музыканты разных возрастов — от 15 до 35 лет, работу коллектива курируют Герман Преображенский, преподаватель кафедры философии ТюмГУ и куратор лаборатории симультанного перформанса, и Гоша Елаев, художник и журналист. Готовность поддержать инициативу тюменских художников выразили представители фестиваля "Морфология улиц" и Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
"В планах арт-группы — в течение июня прибрать и освободить складское помещение от строительного мусора, покрасить стены и обеспечить пространство необходимой техникой, а также тщательно изучить территорию речного порта. Июль художники посвятят уходу за площадкой, планированию фестиваля и начнут работу над выставкой, а в августе начнут финальную стадию подготовки к временному открытию речпорта для горожан", — сообщают организаторы.
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