Тюменские художники готовят фестиваль городской культуры в речпорту

Фото: группа "ZAKAT/21" / vk.com

В Тюмени молодые художники и музыканты обустраивают новое городское пространство на территории речного порта. В конце августа здесь пройдет фестиваль городской культуры ZAKAT/21.

Одно из неиспользуемых складских помещений речпорта в безвозмездное пользование художникам предоставил собственник здания — компания "Брусника". В течение лета арт-группа "Закат", в которой на данный момент состоит более 30 человек, будет готовить на этой площадке выставку современного искусства и фестиваль городской культуры ZAKAT/21, который запланирован на 27–29 августа 2021 года.

В команде фестиваля художники и музыканты разных возрастов — от 15 до 35 лет, работу коллектива курируют Герман Преображенский, преподаватель кафедры философии ТюмГУ и куратор лаборатории симультанного перформанса, и Гоша Елаев, художник и журналист. Готовность поддержать инициативу тюменских художников выразили представители фестиваля "Морфология улиц" и Уральской индустриальной биеннале современного искусства.