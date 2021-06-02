Четверо детей пострадали в ДТП на тюменских дорогах

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 1 июня, на дорогах Тюменской области произошло девять ДТП. В них пострадали двенадцать человек, в том числе четыре ребенка.

В Тюмени 10-летняя девочка была сбита автомобилем Kia Rio днем на улице Республики, 169. Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя неподалеку находится светофор. Девочка получила ссадину локтя. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Тобольске в 10-м микрорайоне автомобиль Mercedes-Benz проехал по стопе 9-летнему мальчику.

"По предварительным данным, школьник ехал по краю проезжей части на велосипеде, держась за руль одной рукой, так как в другой руке он держал мороженое. Рядом на велосипеде по тротуару ехал его старший брат с другом. Старший брат задел мальчика рукой, тот встал ногой на проезжую часть, где в это время ехал автомобиль. Водитель попытался избежать наезда на ребенка, но машина проехала по стопе", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Предварительно, у мальчика ссадина стопы.