На тюменца завели уголовное дело за убийство быка

17:00 31 мая 2021
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В полицию с заявлением о пропаже быка обратилась жительница села Антипино. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Нижнетавдинского района. Как выяснилось, бык зашел в огород мужчины. После неудачных попыток выгнать животное за ограду, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял охотничье ружье и выстрелил быку в голову. Затем подозреваемый прицепил тушу быка к машине и волоком вывез в лес.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". За использование незарегистрированного ружья мужчина привлечен к административной ответственности.  

Теги: животные , уголовное дело
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