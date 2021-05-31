На тюменца завели уголовное дело за убийство быка

В полицию с заявлением о пропаже быка обратилась жительница села Антипино. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Нижнетавдинского района. Как выяснилось, бык зашел в огород мужчины. После неудачных попыток выгнать животное за ограду, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял охотничье ружье и выстрелил быку в голову. Затем подозреваемый прицепил тушу быка к машине и волоком вывез в лес.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". За использование незарегистрированного ружья мужчина привлечен к административной ответственности.