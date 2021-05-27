На водителя грузовика, повредившего надземный переход на Монтажников, завели уголовное дело

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в связи с повреждением надземного перехода на развязке улиц Федюнинского — Монтажников. Инцидент произошел в начале этого года.

Днем 22 января водитель грузового автомобиля Shacman ехал с поднятым кузовом и повредил надземный пешеходный переход на развязке улиц Федюнинского — Монтажников. Прокуратура округа провела проверку, по материалам которой в отношении водителя на днях было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности).

"Установлено, что размер ущерба, причиненного государственному казенному учреждению Тюменской области "Управление автомобильных дорог", составил более 650 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.