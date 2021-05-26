В тюменском селе мужчина украл деньги из-под подушки у лежачего больного

11:20 26 мая 2021
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В полицию поступило сообщение о краже от жителя деревни Большекрутинская Омутинского района. Мужчина прикован к постели из-за болезни, его обокрал знакомый.

В гостях у мужчины был 50-летний ранее судимый местный житель, вместе они распивали спиртное. Хозяин дома попросил гостя помочь ему удобнее лечь в кровати, в этот момент злоумышленник заметил под подушкой деньги. Он незаметно вытащил их и ушел. Позднее мужчина обнаружил пропажу 5 тысяч рублей и обратился в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". 

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