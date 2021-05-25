В Тюмени расследовали убийство 23-летней давности

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления более двадцати лет назад.

27 мая 1998 года в районе моста "Стрела" в Тюмени было обнаружено тело мужчины с множественными гематомами на теле. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также была установлена личность человека, совершившего преступление, однако по "горячим следам" раскрыть его не представилось возможным, поскольку мужчина покинул территорию Российской Федерации.

"Следственным путем удалось установить местонахождение обвиняемого, который вернулся обратно в Россию. По поручению следователя следственного управления СК России по Тюменской области мужчина был доставлен на проведения следственных действий из Ивановской области", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В ходе допроса мужчина сознался, что познакомился с потерпевшим и начал распивать с ним алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес новому знакомому множественные удары по голове и телу, а затем ушел. Потерпевший спустя некоторое время от полученных травм скончался.