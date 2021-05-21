Тюменца, осужденного за разбой, приговорили к реальному наказанию вместо условного после пьяного вояжа

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Около часа ночи 14 сентября 2020 года на улице Широтной в Тюмени сотрудники ДПС остановили Nissan Cefiro. От водителя исходил запах алкоголя, водительское удостоверение он вообще не получал. До этого мужчина был осужден к условной мере наказания за разбой, а также подвергнут административному аресту на 10 суток за нетрезвое вождение.

Суд отменил тюменцу условное осуждение и окончательно назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на 2 года 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.