Тюменца, осужденного за разбой, приговорили к реальному наказанию вместо условного после пьяного вояжа

12:08 21 мая 2021
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Около часа ночи 14 сентября 2020 года на  улице Широтной  в Тюмени сотрудники ДПС остановили Nissan Cefiro. От водителя исходил запах алкоголя, водительское удостоверение он вообще не получал. До этого мужчина был осужден к условной мере  наказания за разбой, а также подвергнут административному аресту на 10 суток  за  нетрезвое вождение.  

Суд отменил тюменцу условное осуждение и окончательно  назначил 3  года  6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на 2 года 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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