В Тюмени задержали злоумышленников, дважды напавших на работницу приемки металла

В 2016 году в полицию Тюмени поступило сообщение от сотрудницы одного из пунктов приеа металлолома о том, что двое неизвестных под угрозой применения ножа похитили из кассы около 30 тысяч рублей.

Личности нападавших вскоре были установлены. Ими оказались ранее судимые местные жители, сводные братья 28 и 45 лет. По горячим следам задержать злоумышленников не удалось и их объявили в розыск.

Спустя год родственники совершили повторенное нападение на приёмщицу металлолома. На этот раз в качестве аргумента они использовали электрошокер и похитили выручку пункта в сумме 50 тысяч рублей, а также золотые серьги, принадлежащие женщине.

В мае этого года сотрудники уголовного розыска задержали скрывающихся налётчиков. Подозреваемые признались, что похищенные серьги отнесли в ломбард города Ишима, а деньги потратили на личные нужды.

По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж" и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".