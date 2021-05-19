В Тюмени 2-летнего малыша придавило телевизором

В Тюмени на 2-летнего мальчика упал и полностью придавил огромный телевизор. Ребенок получил серьезные травмы: на лбу и под глазом у него сразу появились кровоподтеки, на затылке – кровоточащая рана.

На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла за семь минут, после осмотра и оказания экстренной помощи маленького пациента с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и перелом ребер доставили в Областную клиническую больницу № 2.

По словам специалиста скорой помощи, когда на ребенка падает тяжелый предмет и придавливает, это может привести к серьезным последствиям: травме позвоночника, конечностей, головы, повреждениям внутренних органов.

В такой страшной ситуации паника и стресс порой мешает родителям действовать быстро и правильно: оказать первую помощь и вызвать скорую по номеру 03, 103. Первые возможные шаги очевидцев – взять на руки и начать тормошить, трясти, чтобы посмотреть, жив ли ребенок, есть ли у него повреждения. Этого делать категорически нельзя: можно нанести дополнительные травмы и усилить боль.

"Это чревато возникновением интенсивного кровотечения из поврежденных внутренних органов, которого до этого либо вовсе не было, либо оно было незначительным. Резкие потряхивания могут нанести пострадавшему дополнительные травмы и непоправимый вред", – объясняет врач скорой медицинской помощи.

Медики рекомендуют в первые секунды после получения травмы оценить общее состояние пострадавшего:

— открыты глаза, разговаривает, кричит, плачет – признаки того, что ребенок жив и находится в сознании.

— молчит, не кричит, не плачет, глаза закрыты, есть дыхание – движение грудной клетки и брюшной стенки, есть пульс на крупных артериях (бедренные, сонные, подмышечные), значит, жив и находится без сознания.

— молчит, не кричит, не плачет, глаза закрыты, отсутствуют дыхание и пульс, значит, наступила клиническая смерть.

При наличии сознания у пострадавшего выдержите паузу в несколько секунд – посмотрите на его голову, ручки и ножки. Если все находится в физиологическом (нормальном, привычном) положении – ничто не вывернуто, не укорочено, не удлиненно, нет выпуклостей и впадин, постарайтесь обеспечить ребенку покой до прибытия бригады скорой.

При нахождении пострадавшего в бессознательном состоянии следите за его пульсом и дыханием. Оптимальное положение – на боку, чтобы он не захлебнулся рвотой.

Остановить потерю крови можно несколькими способами:

– на открытую рану приложите хлопчатобумажную ткань, либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавите рукой, удерживая до прекращения кровотечения — обычно это не более 2–3 минут.

– наложите повязку: при повреждениях в затылочной, лобной или височной долях подойдет самый простой способ бинтования — круговой. Техника надежной фиксации такова: закрываем рану чистой тканью или свернутым в несколько слоев бинтом, затем бинт раскатываем по ходу часовой стрелки, тугие туры проходят через лоб, над ушными раковинами и через затылок.

– положите холод на место травмы, чтобы замедлить кровоток, притупить или блокировать болевой синдром. Для этого используйте подручные средства: на улице можно взять бутылку с водой или набрать снег в пакет, в домашних условиях – замороженные ягоды в пакетах или другие продукты из морозильной камеры, обернутые в ткань. Замечательно, если ваша аптечка дополнительно будет оснащена гипотермическим пакетом, который также можно использовать при травмах, кровотечениях.