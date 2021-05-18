Более 1300 человек эвакуировано из зоны природных пожаров в Тюменской области

17 мая в Тюменском муниципальном районе из-за пожара эвакуировано более 1 300 человек. Об этом сообщил ОперШтаб со ссылкой на директорп регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

Из-за реальной угрозы от лесного пожара в районе д. Железный были эвакуированы жители населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, СНТ "Солнышко", центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинского психоневрологического дома-интерната, санаторного центра "Витязь", санаториев "Хвойный", "Градостроитель", пациентов Областной клинической психиатрической больницы, находящихся на стационарном лечении в посёлке Винзили.

Всего эвакуировано более 1300 человек населения, персонала и клиентов объектов.

С приходом на территорию Тюменского района грозового фронта условия на пожаре резко осложнились, пламя миновало противопожарные барьеры и распространилось на строения СНТ "Солнышко". В результате пожара уничтожено 25 дачных домов, 22 строения удалось спасти. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 397 человек и 57 единиц техники, привлекалась авиация МЧС и силы министерства обороны.

В настоящий момент ведется работа по локализации пожара и его дальнейшей ликвидации.

За сутки в Тюменской области зарегистрировано 14 природных пожаров на общей площади 1 936 га.

Действует 23 природных пожара на общей площади 22 444 га.