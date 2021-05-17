В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуируют психоинтернат и санатории

В Винзилях эвакуируют персонал и клиентов санаториев и профилакториев, расположенных в лесном массиве слева от Ялуторовского тракта, вдоль р.Пышма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Лесной пожар в районе от д. Железный Перебор до Андреевского МО тушат с воскресенья, 16 мая. Из-за погодных условий: высокая температура воздуха, порывистый ветер меняющий направление, - велика опасность распространения огня на здания лечебных и профилактических учреждений.

Принято решение об эвакуации людей. Эвакопункт расположен в Винзилинской школе, также для приема людей подготовлена Боровская школа. Эвакуацией руководит на месте глава Тюменского района Светлана Иванова.

По данным на 15.00, эвакуированы граждане из центра медицинской реабилитации "Пышма", лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" и санатория-профилактория и "Хвойный".