Тюменку будут судить за ДТП, в котором пострадала ее трехмесячная дочь

15:20 17 мая 2021
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Фото предоставлено прокуратурой Тюменской области

В Тюменский районный суд передано уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Тюмени, которая обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Вечером 7 марта 2021 года женщина на Chevrolet Lanos с четырьмя дочерями поехала в Тугулым Свердловской области к родственникам. В дороге она не справилась с управлением  и выехала на встречную полосу. Там столкнулась с Mercedes-Benz S 500 и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП тяжкий вред здоровью получила трехмесячная дочь  обвиняемой. Девочка вылетела из машины. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному и передала его в суд.

Теги: ДТП
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