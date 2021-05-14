Полиция задержала тюменца за ложное сообщение об опасном предмете в подъезде

В дежурную часть полиции Тюмени поступил звонок от мужчины, который сообщил, что в одном из подъездов дома по улице Мельникайте находится опасный предмет.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками. Никаких предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, они не обнаружили.

"Полицейские совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установили личность подозреваемого, который ранее сообщил об опасном предмете. Стражи правопорядка по горячим следам задержали 38-летнего ранее судимого жителя города Тюмени. В отделе полиции мужчина признался в содеянном и сообщил, что умышленно оставил муляж на пятом этаже жилого дома, а затем позвонил в полицию", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".