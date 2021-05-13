В Тюмени ищут очевидцев покушения на улице Клары Цеткин

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, следственные органы обращаются к очевидцам происшествия.
По версии следствия, ночью 13 мая во дворе жилого дома по улице Клары Цеткин мужчина получил множественные огнестрельные ранения.
По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия. Мужчина доставлен в областную больницу №2 города Тюмени. В настоящее время личности участников происшествия установлены, принимаются меры к их задержанию. Расследование продолжается.
Следственное управление СК России по Тюменской области обращается ко всем, кто владеет информацией о местонахождении лиц, причастных к совершению данного преступления позвонить по тел. 8-904-491-43-25 либо 8(3452) 42-05-57
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