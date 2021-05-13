В Тюмени ищут очевидцев покушения на улице Клары Цеткин

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, следственные органы обращаются к очевидцам происшествия.

По версии следствия, ночью 13 мая во дворе жилого дома по улице Клары Цеткин мужчина получил множественные огнестрельные ранения.

По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия. Мужчина доставлен в областную больницу №2 города Тюмени. В настоящее время личности участников происшествия установлены, принимаются меры к их задержанию. Расследование продолжается.