В Тюмени судят риелтора за попытку присвоить квартиру умершей женщины

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении четырех лиц. Трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а их сообщница по ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество).

По версии следствия, осенью 2018 года фигурантка дела, ранее работавшая риелтором, решила завладеть пустующей трехкомнатной приватизированной квартирой стоимостью более 3,2 млн рублей. У нее оказались документы на жилое помещение. Женщине было известно, что хозяйка квартиры умерла в 2014 году, а ее сын в 2015 году пропал без вести.

К афере был привлечен сожитель обвиняемой и еще две женщины.

Была изготовлена поддельная нотариально удостоверенная доверенность от 20 августа 2016 года от имени умершей на право распоряжения всем ее имуществом. Доверенность оформили на подставное лицо, которое и должно было выступить в роли продавца квартиры.

В ноябре 2018 года документы были сданы в многофункциональный центр для регистрации. В ходе правовой экспертизы Управление Росреестра направило запросы нотариусу и в ЗАГС. Выяснилось, что нотариус доверенность не выдавал, а сам документ был оформлен спустя два года после смерти владелицы жилища. В итоге в регистрации перехода права собственности было отказано, а материалы переданы в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре дело рассмотрит суд.