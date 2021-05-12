На перекрестке улиц Одесской и Харьковской в ДТП пострадали 29-летняя женщина и 2-летний мальчик

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 11 мая, Subaru и Peugeot столкнулись на перекрестке улиц Одесской и Харьковской. Предварительно, 33-летний водитель Subaru не пропустил вторую иномарку, поворачивая на перекрестке. В аварии повреждения получили его 29-летняя жена и 2-летний сын.

Еще одна авария произошла на окружной дороге Тюмени в районе улицы Федюнинского. 67-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, перестраиваясь, не пропустил автомобиль Nissan Cefiro. Травмированы два человека: 68-летняя пассажирка Nissan X-Trail и 5-летняя девочка, пассажирка второй иномарки. Предварительно, у людей ушибы и ссадины.

"В обоих случаях дети-пассажиры перевозились в детских автокреслах, что помогло избежать более тяжких ранений", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.