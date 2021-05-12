В Тюмени произошло ДТП с 9-летним мальчиком на самокате

Четверо детей на самокатах стали участниками ДТП в Тюмени этой весной.
Вчера во дворе дома 35 по улице Николая Федорова 9-летний школьник на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей с тротуара на дорогу, где ехал автомобиль KIA Sorento. Самокат ударился в переднее колесо иномарки. Ребенок получил ссадины.
"Обстоятельства ДТП выясняются. ГИБДД рекомендует родителям объяснить детям опасность езды на самокатах во дворах, по проезжей части через пешеходные переходы, а также на тротуарах, в местах пересечения с проезжими частями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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