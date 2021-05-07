В Ишимском районе из-за пьяного водителя в ДТП погиб мужчина

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области, один человек погиб, 3 человека, в том числе 7-летний мальчик, ранены.

6 мая в 22:50 32-летний житель Ишима на "Тойоте Королла" въехал в остановившуюся у светофора перед участком проведения дорожных работ фуру. В результате удара 32-летний пассажир иномарки, ехавший на переднем сиденье, скончался на месте происшествия.

С различными повреждениями в больницу госпитализирован 7-летний сын погибшего мужчины. Водитель "Тойоты" и еще один пассажир, 39-ти лет, получили травмы. Освидетельствование сидевшего за рулем показали наличие большого количества спиртного в организме: 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Тюменской области 24 водителей в состоянии опьянения за минувшие сутки, сообщает областная Автоинспекция.