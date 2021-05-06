В Тюмени устанавливают причины ДТП с автобусом, в котором пострадали трое

10:06 06 мая 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожный инцидент произошел вчера в десятом часу вечера на улице Республики, 12. По предварительным данным, водитель автобуса "ЛИАЗ" 17-го маршрута экстренно затормозил. Автобус был полон, в нем ехали около 70 пассажиров.

В результате маневра три пассажира упали и получили повреждения: это 4-летний мальчик, 7-летняя девочка и женщина 34 лет, люди не госпитализированы.

"Стаж 40-летнего водителя за рулем 21 год, с 2010 года имеет право управления автобусом.  В этом году он 6 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Предрейсовый медицинский контроль водителем пройден, он был трезв.

В салоне автобуса установлено видеонаблюдение, оно поможет установить, держались ли пассажиры за поручни во время движения.

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